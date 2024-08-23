Збірна України розгромила Кубу в товариському матчі

Збірна України з футзалу розгромила Кубу в межах товариського турніру в Португалії напередодні чемпіонату світу-2024.

Матч завершився з рахунком 7:0 на користь української команди. Напередодні українці також розгромно перемогли національну команду Коста-Рики.

Також на "синьо-жовтих" очікує гра з господарем турніру, Португалією, який відбудеться 25 серпня. Початок — о 20:00 за київським часом.

Товариський матч

22 серпня

Куба — Україна 0:7 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Микитюк, 0:2 - 13 Швед, 0:3 - 26 Зварич, 0:4 - 29 Зварич, 0:5 - 35 Семенченко, 0:6 - 36 Морехон (а.г.), 0:7 - 39 Корсун

Ці матчі стануть ключовою частиною підготовки до чемпіонату світу-2024. Нагадаємо, збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною (15 вересня), Анголою (18 вересня) та Афганістаном (21 вересня).

Раніше чоловіча та жіноча збірна України з футзалу визначилася з головними тренерами.