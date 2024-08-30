Збірна України розписала нічию з Лівією в товариському матчі

Збірна України з футзалу зіграла нічию з Лівією в товариському матчі напередодні чемпіонату світу 2024.

Матч закінчився з рахунком 2:2. Підопічні Олександра Косенка лідирували у два голи після першого тайму, але лівійці змогли відігратися у другій половині зустрічі. Додамо, що українці двічі влучили у стійку, що не дало змоги здобути впевнену перемогу над суперниками.

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" обіграли чинних чемпіонів світу — Португалію, а також розбили збірну Саудівської Аравії. Ці поєдинки проходили у Боснії та Герцеговині.

Товариський матч

30 серпня

Україна — Лівія 2:2

Голи: 1:0 — Мельник 4, 2:0 — Мельник 14, 2:1 — гравець суперника 24, 2:2 — гравець суперника 39.

Фінальний турнір чемпіонату світу 2024 пройде з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані. Суперниками українців у квартеті C будуть Аргентина (15 вересня), Ангола (18 вересня) та Афганістан (21 вересня).