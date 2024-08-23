Збірна України розгромила Коста-Рику в контрольному матчі

Збірна України з футзалу розгромила Коста-Рику в межах товариського турніру в Португалії напередодні чемпіонату світу-2024.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь української команди. Вже сьогодні, 23 серпня, відбудеться другий поєдинок змагань, проти Куби. Початок — о 22:30 за київським часом. Також на "синьо-жовтих" очікує гра з господарем турніру, Португалією.

Товариський матч

22 серпня

Коста-Рика — Україна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Абакшин, 0:2 - 13 Семенченко, 0:3 - 29 Шотурма, 0:4 - 36 Фаренюк

Ці матчі стануть ключовою частиною підготовки до чемпіонату світу-2024. Нагадаємо, збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною (15 вересня), Анголою (18 вересня) та Афганістаном (21 вересня).

Раніше чоловіча та жіноча збірна України з футзалу визначилася з головними тренерами.