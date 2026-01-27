Що потрібно збірній України у матчі проти Чехії, щоб вийти у плейоф Євро-2026

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Чехії в останньому 3-му турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.

Поєдинок відбудеться в Латвії на "Арена Рига". Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію вирішальної зустрічі.

Перед стартом третього туру лише Вірменія забезпечила собі місце у плейоф. А Україна, Чехія та Литва утрьох претендують на останню путівку у чвертьфінал Європершості.

Що потрібно збірним для виходу в плейоф Євро-2026

Україні для проходу далі необхідно не програти чехам. Нічия вже гарантує другу сходинку в групі.

для проходу далі необхідно не програти чехам. Нічия вже гарантує другу сходинку в групі. Чехія , аби вийти у плейоф, має обіграти "синьо-жовтих" та мати кращу різницю голів за Литву (або розраховувати на втрату очок).

, аби вийти у плейоф, має обіграти "синьо-жовтих" та мати кращу різницю голів за Литву (або розраховувати на втрату очок). Литовцям же потрібно обіграти Вірменію + сподіватися на перемогу Чехії й при цьому мати кращу різницю забитих та пропущених.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а Вірменія обіграла Чехію.

Після цих поєдинків українці піднялися на 2 місце в групі B, а Вірменія достроково вийшла у плейоф.