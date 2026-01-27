Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Що потрібно збірній України у матчі проти Чехії, щоб вийти у плейоф Євро-2026

Микола Дендак — 27 січня 2026, 22:50
Що потрібно збірній України у матчі проти Чехії, щоб вийти у плейоф Євро-2026
АФУ

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Чехії в останньому 3-му турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.

Поєдинок відбудеться в Латвії на "Арена Рига". Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію вирішальної зустрічі.

Перед стартом третього туру лише Вірменія забезпечила собі місце у плейоф. А Україна, Чехія та Литва утрьох претендують на останню путівку у чвертьфінал Європершості.

Що потрібно збірним для виходу в плейоф Євро-2026

  • Україні для проходу далі необхідно не програти чехам. Нічия вже гарантує другу сходинку в групі.
  • Чехія, аби вийти у плейоф, має обіграти "синьо-жовтих" та мати кращу різницю голів за Литву (або розраховувати на втрату очок).
  • Литовцям же потрібно обіграти Вірменію + сподіватися на перемогу Чехії й при цьому мати кращу різницю забитих та пропущених.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а Вірменія обіграла Чехію.

Після цих поєдинків українці піднялися на 2 місце в групі B, а Вірменія достроково вийшла у плейоф.

Збірна України з футзалу Збірна Чехії Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу

Букмекери назвали фаворита матчу Чехія – Україна на Євро-2026
Чехія – Україна: текстова онлайн-трансляція матчу Євро-2026
УЄФА призначив суддівську бригаду на матч Євро-2026 Україна – Чехія
Чехія – Україна: де дивитися вирішальний матч групи B на Євро-2026
Корсун – про матч проти Литви: Підтримка на трибунах була просто неперевершена

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік