Україна піднялася на 2 місце в турнірній таблиці Євро-2026
Сьогодні, 25 січня, відбулися матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу в групі B.
Головний фаворит квартету збірна України розгромно перемогла команду Литви, а сенсаційна Вірменія неочікувано обіграла Чехію. Після цих поєдинків українці піднялися на 2 місце, а Вірменія достроково вийшла у плейоф.
Турнірна таблиця Євро-2026, група B
- Вірменія – 6 очок
- Україна – 3 очки
- Литва – 1 очко
- Чехія – 1 очко
У плейоф пройдуть дві найкращі команди. Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 29 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.
Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.