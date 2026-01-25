Україна піднялася на 2 місце в турнірній таблиці Євро-2026

Сьогодні, 25 січня, відбулися матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу в групі B.

Головний фаворит квартету збірна України розгромно перемогла команду Литви, а сенсаційна Вірменія неочікувано обіграла Чехію. Після цих поєдинків українці піднялися на 2 місце, а Вірменія достроково вийшла у плейоф.

Турнірна таблиця Євро-2026, група B

Вірменія – 6 очок Україна – 3 очки Литва – 1 очко Чехія – 1 очко

У плейоф пройдуть дві найкращі команди. Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 29 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.