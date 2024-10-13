Шестиразовий найкращий футзаліст світу оцінив успіх збірної України на ЧС-2024

Шестиразовий найкращий футзаліст світу Рікардіньйо підбив підсумки ЧС-2024 з футзалу, зокрема відзначивши успіх збірної України, яка здобула бронзові нагороди.

Успіх команди Олександра Косенка він оцінив на своєму Yotube-каналі.

"Вітаю Україну. Спочатку мені не сподобалося, як вони стартували, але потім вони додавали впродовж турніру і заслужено потрапили на п’єдестал.

Вони провели неймовірну гру в півфіналі та справедливо виграли матч за 3-тє місце. Вітаю Україну з тим, що вона зробила на цьому чемпіонаті світу", – сказав Рікардіньйо.

"Вітаю Україну. Спочатку мені не сподобалося, як вони стартували, але потім вони додавали впродовж турніру і заслужено потрапили на п’єдестал.



Вони провели неймовірну гру в півфіналі та справедливо виграли матч за 3-тє місце. Вітаю Україну з тим, що вона зробила на цьому чемпіонаті світу", – сказав Рікардіньйо.

Нагадаємо, на мундіалі українці завоювали бронзові нагороди у матчі за третє місце проти Франції.

На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися майбутнім шестиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).