Гравець збірної України отримав "бронзовий м'яч" ЧС-2024

Гравець збірної України Ростислав Семенченко отримав "бронзовий м'яч" за підсумками ЧС-2024.

ФІФА визнала його найкращим гравцем матчу бронзового фіналу проти Франції, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:1.

Зазначимо, що "срібну бутсу" турніру отримав Данило Абакшин. На світовій першості він забив 7 голів та віддав 6 результативних передач, що дозволило йому стати найкращим у складі "синьо-жовтих" за системою гол + пас.

Нагадаємо, що футзалісти принесли Україні першу нагороду в ігрових видах спорту на чоловічих чемпіонатах світу. Також футзальній збірній вдалося встановити 2 власні рекорди на ЧС.