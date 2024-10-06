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Гравець збірної України отримав "бронзовий м'яч" ЧС-2024

Руслан Травкін — 6 жовтня, 20:38
Гравець збірної України отримав бронзовий м'яч ЧС-2024
Ростислав Семенченко
АФУ

Гравець збірної України Ростислав Семенченко отримав "бронзовий м'яч" за підсумками ЧС-2024.

ФІФА визнала його найкращим гравцем матчу бронзового фіналу проти Франції, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:1.

Зазначимо, що "срібну бутсу" турніру отримав Данило Абакшин. На світовій першості він забив 7 голів та віддав 6 результативних передач, що дозволило йому стати найкращим у складі "синьо-жовтих" за системою гол + пас.

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Нагадаємо, що футзалісти принесли Україні першу нагороду в ігрових видах спорту на чоловічих чемпіонатах світу. Також футзальній збірній вдалося встановити 2 власні рекорди на ЧС.

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