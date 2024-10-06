ФІФА назвала найкращого гравця бронзового фіналу Україна – Франція

Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко отримав від ФІФА нагороду найкращому гравцю матчу бронзового фіналу ЧС-2024.

Відповідна інформація розміщена на сайті FIFA.com.

Колектив Олександра Косенка здобув перемогу над збірною Франції з рахунком 7:1. Семенченко замінив травмованого Миколу Микитюка. Саме після навісу Ростислава другий гол "синьо-жовтих" забив Михайло Зварич.

Зазначимо, що хеттрик у ворота французів відправив Данило Абакшин, який став найкращим у складі "синьо-жовтих" за системою гол + пас.

Нагадаємо, що футзалісти принесли Україні першу нагороду в ігрових видах спорту на чоловічих чемпіонатах світу. Також футзальній збірній вдалося встановити 2 власні рекорди на ЧС.