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ФІФА назвала найкращого гравця бронзового фіналу Україна – Франція

Руслан Травкін — 6 жовтня, 18:19
ФІФА назвала найкращого гравця бронзового фіналу Україна – Франція
Ростислав Семенченко
АФУ

Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко отримав від ФІФА нагороду найкращому гравцю матчу бронзового фіналу ЧС-2024.

Відповідна інформація розміщена на сайті FIFA.com.

Колектив Олександра Косенка здобув перемогу над збірною Франції з рахунком 7:1. Семенченко замінив травмованого Миколу Микитюка. Саме після навісу Ростислава другий гол "синьо-жовтих" забив Михайло Зварич.

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Зазначимо, що хеттрик у ворота французів відправив Данило Абакшин, який став найкращим у складі "синьо-жовтих" за системою гол + пас.

Нагадаємо, що футзалісти принесли Україні першу нагороду в ігрових видах спорту на чоловічих чемпіонатах світу. Також футзальній збірній вдалося встановити 2 власні рекорди на ЧС.

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Ростислав Семенченко

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