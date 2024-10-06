Абакшин став найкращим гравцем України на ЧС-2024 за системою гол+пас

Гравець збірної України з футзалу Данило Абакшин оформив хеттрик у матчі за третє місце проти Франції на ЧС-2024.

Гра завершилася з рахунком з рахунком 7:1 на користь "синьо-жовтих".

Данило загалом на світовій першості відзначився 7 голами, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром національної команди.

На його рахунку 6 асистів. Це також найкращий показник у складі збірної України.

Ба більше, за весь турнір стільки результативних передач віддав лише лише француз Абдессамаду Мохаммеду. Зазначимо, що відразу три бразильці мають на рахунку по 5 асистів, тому під час фіналу можуть наздогнати Абакшина.

Україна вдруге в історії зіграла в бронзовому фіналі Мундіалю. У 1996 році наша збірна, в складі якої грав нинішній головний тренер Олександр Косенко, поступилася в матчі за 3 місце команді Росії – 2:3.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).