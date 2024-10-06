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Футзальна збірна принесла Україні першу чоловічу медаль ЧС в ігрових видах спорту

Руслан Травкін — 6 жовтня, 17:31
Футзальна збірна принесла Україні першу чоловічу медаль ЧС в ігрових видах спорту
АФУ

Збірна України з футзалу обіграла Францію з рахунком 7:1 і завоювала бронзові нагороди ЧС-2024.

Для чоловічих збірних України в ігрових видах спорту це перша нагорода на чемпіонатах світу.

Варто зазначити, що першу нагороду для чоловічих збірних українські футзалісти могли принести Україні ще на ЧС-1996, але тоді були поразки від Іспанії (1:4) у півфіналі, а потім і поразка у грі за третє місце проти Росії (2:3).

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У жіночих видах спорту жіночі збірні здобули лише 1 нагороду. Сталося це на ЧС-2011 з індор-хокею, який проходив у Познані (Польща). Українки тоді також здобули бронзові нагороди.

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