Футзальна збірна принесла Україні першу чоловічу медаль ЧС в ігрових видах спорту

Збірна України з футзалу обіграла Францію з рахунком 7:1 і завоювала бронзові нагороди ЧС-2024.

Для чоловічих збірних України в ігрових видах спорту це перша нагорода на чемпіонатах світу.

Варто зазначити, що першу нагороду для чоловічих збірних українські футзалісти могли принести Україні ще на ЧС-1996, але тоді були поразки від Іспанії (1:4) у півфіналі, а потім і поразка у грі за третє місце проти Росії (2:3).

У жіночих видах спорту жіночі збірні здобули лише 1 нагороду. Сталося це на ЧС-2011 з індор-хокею, який проходив у Познані (Польща). Українки тоді також здобули бронзові нагороди.