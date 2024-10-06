Збірна України встановила два власні рекорди чемпіонатів світу

Збірна України з футзалу стала бронзовим призером ЧС-2024, здолавши у матчі за 3 місце збірну Франції (7:1).

Під час світової першості "синьо-жовті" провели 7 поєдинків і здобули 5 перемог, що є рекордом для національної збірної.

На чотирьох ЧС (1996, 2004, 2008, 2012) українські футзалісти здобували по 3 перемоги, а на Мундіалі-2016 було всього два тріумфи.

Колектив Олександра Косенка в Узбекистані забив 33 голи за 7 матчів, показавши середню результативність у 4,71 голи за гру, що також є національним рекордом.

На ЧС-1996, який проходив в Іспанії, українці забили 36 голів, але таку кількість м'ячів вдалося забити за 8 зустрічей. Тобто, тоді результативність була 4,5 голи у середньому за гру.

Зазначимо, що успіх футзалістів – це перша нагорода для України в ігрових видах спорту на чемпіонатах світу серед чоловіків.