Косенко: Бронзові медалі ЧС-2024 – це дуже гідний результат

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає третє місце національної команди на чемпіонаті світу 2024 гідним результатом

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Ми дуже задоволені. Бронзові медалі світової першості – це дуже гідний результат. Ми мріяли про таке, але здобути їх було непросто. Перед турніром ми не ставили таких уже конкретних завдань. Просто просили гравців викладатися від матчу до матчу і йти вперед. Дякую всім хлопцям, усім уболівальникам, що нас підтримували. Це було супер!", – сказав Косенко.

Нагадаємо, на мундіалі українці завоювали бронзові нагороди у матчі за третє місце проти Франції.

На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).