ЧС-2024. Букмекери оцінили шанси України в матчі за 3 місце проти Франції
У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за 3 місце на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції.
Бейтинговий оператор FAVBET оцінює шанси команд на успіх як майже рівні, даючи приблизно однакові коефіцієнти на перемогу кожної з них.
- Перемога України – 2,24;
- Нічия – 4,50;
- Перемога Франції – 2,49.
Подивитися матч можна буде на телеканалі "Суспільне Спорт", а також регіональних телеканалах Суспільного. Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.
Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.
У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).
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