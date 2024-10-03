ЧС-2024. Букмекери оцінили шанси України в матчі за 3 місце проти Франції

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за 3 місце на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції.

Бейтинговий оператор FAVBET оцінює шанси команд на успіх як майже рівні, даючи приблизно однакові коефіцієнти на перемогу кожної з них.

Перемога України – 2,24;

Нічия – 4,50;

Перемога Франції – 2,49.

Подивитися матч можна буде на телеканалі "Суспільне Спорт", а також регіональних телеканалах Суспільного. Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).

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