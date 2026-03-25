Україна – Швеція: букмекери визначили фаворита матчу відбору на ЧС-2026

У четвер, 26 березня, збірна України з футболу проведе півфінальний матч раунду плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти національної команди Швеції.

Після жеребкування букмекери вважали невеличким фаворитом команду Сергія Реброва. Проте через низку травм у "синьо-жовтих" їхні котирування змінились.

За день до гри на перемогу України ставки приймаються з коефіцієнтом 2,91, нічия оцінюється у 3,25, а ймовірність перемоги шведів – 2,64.

Що підопічні Реброва пройдуть до фіналу відбору коефіцієнт – 2,00. Натомість прохід Швеції оцінюється в 1,83.

Зазначимо, що поєдинок Україна – Швеція відбудеться в Іспанії на арені "Естаді Сьютат де Валенсія". Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати скандинавів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації буде зіграно 31 березня.

Напередодні Ілля Забарний поділився очікуваннями від протистояння зі шведами. Він пообіцяв, що команда віддасть усі сили, щоб здолати суперника.