Україна – Швеція: букмекери визначили фаворита матчу відбору на ЧС-2026
У четвер, 26 березня, збірна України з футболу проведе півфінальний матч раунду плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти національної команди Швеції.
Після жеребкування букмекери вважали невеличким фаворитом команду Сергія Реброва. Проте через низку травм у "синьо-жовтих" їхні котирування змінились.
За день до гри на перемогу України ставки приймаються з коефіцієнтом 2,91, нічия оцінюється у 3,25, а ймовірність перемоги шведів – 2,64.
Що підопічні Реброва пройдуть до фіналу відбору коефіцієнт – 2,00. Натомість прохід Швеції оцінюється в 1,83.
Зазначимо, що поєдинок Україна – Швеція відбудеться в Іспанії на арені "Естаді Сьютат де Валенсія". Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати скандинавів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації буде зіграно 31 березня.
Напередодні Ілля Забарний поділився очікуваннями від протистояння зі шведами. Він пообіцяв, що команда віддасть усі сили, щоб здолати суперника.