Букмекери визначили фаворита матчу 1/8 фіналу Кубку України Динамо – Шахтар

У середу, 29 жовтня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26, у якому зустрінуться київське Динамо та донецький Шахтар. Початок гри заплановано на 18:00.

Аналітики букмекерських контор вважають Шахтар фаворитом цього протистояння. "гірників" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,36. Нічия – 3,55. Виграш Динамо – 3,00.

Якщо враховувати можливість серії пенальті, коефіцієнт на загальну перемогу «гірників» становить 1,71, тоді як тріумф киян оцінюється у 2,14.

Зазначимо, що 2 листопада, Шахтар та Динамо знову зіграють між собою, але вже в межах 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Матч буде домашнім для "гірників".

На "Чемпіоні" буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу Динамо – Шахтар.