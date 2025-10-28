Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Букмекери визначили фаворита матчу 1/8 фіналу Кубку України Динамо – Шахтар

Денис Шаховець — 28 жовтня 2025, 14:44
Букмекери визначили фаворита матчу 1/8 фіналу Кубку України Динамо – Шахтар
УПЛ

У середу, 29 жовтня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26, у якому зустрінуться київське Динамо та донецький Шахтар. Початок гри заплановано на 18:00.

Аналітики букмекерських контор вважають Шахтар фаворитом цього протистояння. "гірників" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,36. Нічия – 3,55. Виграш Динамо – 3,00.

Якщо враховувати можливість серії пенальті, коефіцієнт на загальну перемогу «гірників» становить 1,71, тоді як тріумф киян оцінюється у 2,14.

Зазначимо, що 2 листопада, Шахтар та Динамо знову зіграють між собою, але вже в межах 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Матч буде домашнім для "гірників".

На "Чемпіоні" буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу Динамо – Шахтар.

Читайте також :
"Класичне" – і цим усе сказано. Прев'ю 1/8 фіналу Кубку України
букмекери Динамо Київ Шахтар Донецьк Кубок України з футболу

букмекери

Україна – Азербайджан: букмекери визначили фаворита матчу
Букмекери визначили головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів 2025/26
Усик – Дюбуа: хто фаворит букмекерів за тиждень до бою
Букмекери визначили фаворита бою Джервонта Девіс – Ламонт Роуч
Букмекери назвали фаворита бою-реваншу Бетербієв – Бівол

Останні новини