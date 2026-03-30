Україна – Албанія: букмекери визначили фаворита матчу

Денис Іваненко — 30 березня 2026, 11:42
Україна – Албанія: букмекери визначили фаворита матчу
У вівторок, 31 березня, збірна України з футболу проведе товариську зустріч з національною командою Албанії.

Обидва колективи програли напередодні півфінальні поєдинки раунду плейоф кваліфікації на ЧС-2026. Тож замість боротьби за потрапляння на світову першість гратимуть очний контрольний матч без турнірної мотивації.

Букмекери вважають невеличким фаворитом команду Сергія Реброва. За день до гри на перемогу України ставки приймаються з коефіцієнтом 2,22, нічия оцінюється у 3,50, а ймовірність перемоги албанців – 2,90.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,10, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,32.

Зазначимо, що поєдинок Україна – Албанія відбудеться в Іспанії на арені "Естаді Сьютат де Валенсія". Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що востаннє команди протистояли одна одній у листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

