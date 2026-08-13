Карабах – Динамо: прогноз букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Азербайджанський Карабах є фаворитом матчу-відповіді проти київського Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Водночас саме український клуб має кращі шанси на вихід до наступної стадії за оцінками букмекерів.

Поєдинок відбудеться у четвер, 13 серпня, в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Старт зустрічі – о 19:00 за київським часом.

На перемогу Карабаха в Баку букмекери дають коефіцієнт 2,10. Нічия оцінюється в 3,40, а виграш Динамо – у 3,33.

При цьому на прохід киян до наступного раунду можна поставити з коефіцієнтом 1,46, тоді як підсумковий успіх Карабаха має показник 2,60.

У першому матчі Динамо в Любліні перемогло Карабах із рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка.

Зазначимо, що обидві команди опинились у Лізі конференцій після вильоту з Ліги Європи. Кияни поступились ПАОКу, а азербайджанці не змогли пройти ЦСКА із Софії.

Також вже визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.