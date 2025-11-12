Букмекери визначили фаворита матчу кваліфікації ЧС-2026 Франція – Україна

У Парижі 13 листопада відбудеться матч відбору до чемпіонату світу 2026 між збірними Франції та України. Початок гри – о 21:45. За онлайн-трансляцією поєдинку можна буде стежити на "Чемпіоні".

Ситуація в групі залишається напруженою. Франція достроково отримає пряму путівку на Мундіаль у разі перемоги над Україною.

Букмекери віддають беззаперечну перевагу господарям поля. Коефіцієнти на матч: перемога Франції – 1.20, нічия – 7.27, перемога України – 14.20.

За розрахунками, у відсотковому співвідношенні це відповідає таким імовірностям результату:

перемога Франції – 83%

нічия – 10%

перемога України – 7%

Аналітики очікують результативну гру та прогнозують перемогу господарів із рахунком 2:0 або 3:0.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На Мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних.