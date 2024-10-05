Лисенчук назвав фаворита матчу Україна – Франція на ЧС-2024

Колишній головний тренер збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук вважає, що "синьо-жовті" будуть фаворитами у матчі за бронзу ЧС-2024 проти французів.

Про це він сказав у коментарі для Sport.ua.

"Як на мене, фаворит цього поєдинку – українська збірна. Й не тільки тому, що посідає вище місце в табелі про ранги, в неї більш збалансований склад, наші хлопці мобільніші, креативніші, досвідченіші, хоча суперник запам'ятався вмінням діяти щільно, в межах правил. Тому підопічним Олександра Косенка слід постаратися взяти на озброєння високий темп й скористатися своїм головним козирем – перевагою в швидкісних переміщеннях. Звичайно, відсутність в неділю через травму капітана Петра Шотурми – серйозна втрата. Він дебютував в збірній ще 14 років тому, коли я її очолював, й завжди був на видноті. Залишається сподіватися, що тренерський штаб зупинить свій вибір на такій тактичній схемі, де матимуть змогу себе проявити інші виконавці. А Петро допомагатиме порадами з лави запасних. Хочеться побажати хлопцям, аби вони менше отримували необов'язкових фолів. В півфіналі саме з цієї причини зазнали невдачі з Бразилією. Треба діяти організовано, холоднокровно й добиватися бажаного завдяки перевазі в класі. Ну й наостанок, в української збірної буде на один день більше для відновлення, ніж у французів. На тривалій, виснажливій турнірній дистанції – це багато. Тому треба постаратися вже з перших хвилин нагнітати темп, ускладнюючи супернику перебування на майданчику. Я вірю в наших хлопців, вірю, що вони вперше в історії українського футзалу стануть бронзовими призерами світового форуму", – сказав Лисенчук.

Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).