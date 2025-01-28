Гравцям збірної України з футзалу присвоїли звання "Заслужених майстрів спорту" за бронзу ЧС

Гравці збірної України з футзалу, які на чемпіонаті світу 2024 року в Узбекистані здобули історичну бронзу, отримали звання "Заслужений майстер спорту України".

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

За інформацією Чемпіона від джерела, наближеного до національної команди, гравці також отримали грошові премії. Сталося це наприкінці грудня або початку січня.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).

Наразі збірна України готується до матчу з Німеччиною у межах відбору на Євро-2025. Гравці, які за різними обставинами зараз не у складі команди (Петро Шотурма, Кирило Ципун та Назар Швед), але були в заявці на чемпіонаті світу, також отримають свої нагороди.