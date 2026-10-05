Кравець та Данилюк отримають дебютний виклик у збірну України – джерело

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко планує викликати до національної команди двох дебютантів.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Дебютний виклик отримає воротар лідера Екстра-ліги ХІТа Олександр Кравець. 26-річний голкіпер став першим номером киян цього літа, після того, як зірковий Олександр Сухов перейшов до Спортинга – чинного переможця Ліги чемпіонів.

Також у списку викликаних гравців опинився 22-річний гравець Сокола Вадим Данилюк, який у матчі другого туру Екстра-ліги записав до свого активу покер, реалізувавши одразу 4 дабл-пенальті.

Вже 20 жовтня "синьо-жовті" проведуть перший матч кваліфікації чемпіонату світу проти Естонії, а перед цим зіграють спаринг із командою Латвії. Зазначимо, що поєдинки може пропустити лідер збірної Владислав Первєєв.

Нагадаємо, у відборі до ЧС-2028 Україна потрапила до групи 9, де зіграє також проти Словаччини. Перший поєдинок проти словаків відбудеться у листопаді, матчі-відповіді заплановані на початок 2027-го.

Кожна збірна проведе по два матчі вдома та на виїзді. До елітраунду кваліфікації чемпіонаті світу-2028 потраплять переможці груп та чотири найкращі команди серед тих, хто став другим.

В елітраунді 20 колективів будуть розділені на п'ять груп по чотири збірні в кожній, які гратимуть з кожним суперником вдома та на виїзді. П'ять переможців квартетів кваліфікуються до фінального турніру. Чотири найкращі команди, що посядуть другі місця, кваліфікуються до плейоф елітного раунду.

Нагадаємо, на попередній світовій першості українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" переграли Францію (7:1).