Переможець Ліги чемпіонів підписав лідера збірної України Сухова

Лідер київського футзального ХІТа та збірної України Олександр Сухов продовжить кар'єру у лісабонському Спортингу, який є чинним тріумфатором Ліги чемпіонів та 19-разовим чемпіоном Португалії.

Про це повідомила пресслужба киян.

"Наш клуб дякує Олександру Сухову за все, що він зробив для ХІТа, дякуємо за неймовірну енергетику, жагу до перемог, самовіддачу на тренуваннях та у матчах! Разом ми здобули чотири чемпіонські титули Екстра-ліги, брали Суперкубок та Кубок України. Бажаємо кіперу удачі у новому клубі та сподіваємося, що ми побачимося у футзальній Лізі Чемпіонів!" – йдеться у публікації.

Голкіпер виступав за столичний гранд із літа 2018-го, куди перебрався із ІнБев/НПУ. Відтоді провів за український клуб 8 сезонів, перетворившись із новачка команди у провідного воротаря світу.

У футболці ХІТа Сухов провів 250 офіційних поєдинків та є дуже результативним воротарем – 25 голів, із них 3 у Лізі чемпіонів.

Як зазначив київський клуб, зацікавленість європейських клубів у Сухові була постійною завдяки його хорошій грі в ЛЧ.

Нагадаємо, що 10 червня вперше з'явилися чутки про перехід Сухова у Спортинг, а 13 липня вже про це було офіційно оголошено. Наостанок Олександр став чемпіоном України.