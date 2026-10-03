Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футзал

Стан не дуже: лідер збірної України отримав травму перед матчем відбору на ЧС

Денис Шаховець, Микола Дендак — 3 жовтня 2026, 16:10
Стан не дуже: лідер збірної України отримав травму перед матчем відбору на ЧС
Владислав Первєєв
Instagram

Лідер київського ХІТа та збірної України з футзалу Владислав Первєєв отримав травму в матчі 6 туру української Екстра-ліги проти Сокола (5:2).

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" 24-річний футзаліст повідомив, що отримав сильний забій, але налаштований на швидке відновлення.

"Стан не дуже, бувало й краще. Але думаю, все нормально буде – просто сильний забій. Зараз треба відновитися. Думаю, все буде добре", – сказав Первєєв.

Зазначимо, що на 31-й хвилині матчу Первєєв відзначився голом у ворота Сокола, а вже буквально в наступній атаці отримав травму під час зіткнення з воротарем хмельницької команди.

Травма може мати особливе значення з огляду на календар ХІТа та збірної України. Вже 20 жовтня "синьо-жовті" зіграють у кваліфікації чемпіонату світу проти Естонії, а перед цим зіграють спаринг із командою Латвії.

Крім того, наприкінці місяця ХІТ проведе три матчі Ліги чемпіонів: 28 жовтня проти Бенфіки, 29 жовтня – Тайгерс Рурмонд, а 31 жовтня – Ель Посо Мурсії.

Точні терміни відновлення Владислава Первєєва наразі невідомі.

Раніше воротар Агромата та юнацької футзальної збірної України Арсеній Нікітін отримав серйозне пошкодження, через яке ризикує пропустити жовтневі матчі команди.

Читайте також :
Фото Ексклюзив Зарплати, як у Першій лізі, відсутність залів та фінансова залежність: як живе український футзал
ХІТ ексклюзив

ХІТ

Сенсаційна нічия ХІТа, перша перемога Авалона, жахлива травма Нікітіна: яким був 5-й тур Екстра-ліги
Визначився розклад українських клубів в основному етапі Ліги чемпіонів
Зарплати, як у Першій лізі, відсутність залів та фінансова залежність: як живе український футзал
Тренер ХІТа: У нас максимальна задача на Лігу чемпіонів – перемога в кожному матчі
ХІТ підписав першого в історії клубу легіонера

Останні новини