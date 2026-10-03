Стан не дуже: лідер збірної України отримав травму перед матчем відбору на ЧС

Лідер київського ХІТа та збірної України з футзалу Владислав Первєєв отримав травму в матчі 6 туру української Екстра-ліги проти Сокола (5:2).

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" 24-річний футзаліст повідомив, що отримав сильний забій, але налаштований на швидке відновлення.

"Стан не дуже, бувало й краще. Але думаю, все нормально буде – просто сильний забій. Зараз треба відновитися. Думаю, все буде добре", – сказав Первєєв.

Зазначимо, що на 31-й хвилині матчу Первєєв відзначився голом у ворота Сокола, а вже буквально в наступній атаці отримав травму під час зіткнення з воротарем хмельницької команди.

Травма може мати особливе значення з огляду на календар ХІТа та збірної України. Вже 20 жовтня "синьо-жовті" зіграють у кваліфікації чемпіонату світу проти Естонії, а перед цим зіграють спаринг із командою Латвії.

Крім того, наприкінці місяця ХІТ проведе три матчі Ліги чемпіонів: 28 жовтня проти Бенфіки, 29 жовтня – Тайгерс Рурмонд, а 31 жовтня – Ель Посо Мурсії.

Точні терміни відновлення Владислава Первєєва наразі невідомі.

Раніше воротар Агромата та юнацької футзальної збірної України Арсеній Нікітін отримав серйозне пошкодження, через яке ризикує пропустити жовтневі матчі команди.