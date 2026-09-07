Класичний хеттрик, тільки вольові перемоги: найцікавіше про другий тур Екстраліги

Другий тур футзальної Екстраліги, який календарно пройшов у три дні, що було зручним для вболівальників у плані перегляду матчів, показав, що клуби починають прокидатися після літньої сплячки.

Це стосується ще не всіх команд, але в переважній більшості матчів уже можна було побачити доволі якісний і, головне, результативний футзал. Якщо в першому турі була смішна кількість забитих м'ячів – одинадцять, і від неї більше хотілося плакати, то в турі за номером два лише в Хмельницькому Сокіл і Athletic Futsal спільними зусиллями повторили "досягнення" стартового туру чемпіонату.

У решті ігор із голами було теж непогано, і загальний гольовий здобуток – 35 забитих м'ячів, у середньому сім за гру – це вже те, що можна вважати гідним показником.

Головним підґрунтям гри між Агроматом і Фантомом, яка відкривала тур, було те, що саме ці команди минулого сезону у фіналі плейофу суперничали за титул переможця Першої ліги, і тоді його виборов Фантом. Попри велике бажання взяти реванш, "агроматівців" відверто не вистачило на кінцівку, і вони й у цій грі програли – 2:5.

Суботній ігровий день відкрили Сокіл і Athletic Futsal. Після фіаско від Альянсу господарі рішуче були налаштовані реабілітуватися в очах своїх уболівальників, і це їм вдалося після перемоги – 7:4. Після першого туру, в якому ХІТ зіграв безгольову нічию з Фантомом, по грі чемпіонів України було чимало питань. Нікуди вони не поділися і після гри з Ураганом.

У першому таймі була зафіксована нічия 2:2, і вона була абсолютно не по грі, адже франківці мали йти на перерву з перевагою у 2–3 м'ячі. У другому таймі на майданчику точилася вже рівна гра, закономірним результатом була б нічия, але ХІТу пощастило вирвати перемогу – 3:2 – за три секунди до фінальної сирени.

Неабиякий ажіотаж повернення Екстраліги викликало у Львові, де Альянс приймав SkyUp Futsal. Місцеві вболівальники після перемоги Альянсу над Соколом уже потирали руки в очікуванні другої звитяги, але склалося не так, як гадалося. Авіатори, стиснувши зуби, терпляче чекали на свій шанс і дочекалися його на 38-й хвилині, коли Владислав Завертаний забив переможний м'яч – 2:1.

Закрили тур у неділю Авалон і Суха Балка, у грі яких атака превалювала над захистом. Як наслідок, дев'ять забитих м'ячів, із яких гості забили на один більше і перемогли – 5:4.

Гра туру. Сокіл – Athletic Futsal

Стосовно того видовища, яке видали в Хмельницькому Сокіл і Athletic Futsal, уже зараз можна стверджувати, що воно буде серед найкращих матчів сезону.

П'ять 10-метрових, шість жовтих карток – це тільки гравцям, а ще були по одному гірчичнику представникам тренерського штабу кожної команди, зміна рахунку, коли попереду спочатку були господарі, потім двічі гості, а потім знову господарі, безліч гольових моментів, класні сейви воротарів – усе це змушувало вболівальників шаленіти й кайфувати від того дійства, яке було в поєдинку четвертої та другої команд минулого сезону.

До гри Сокіл і Athletic Futsal підійшли з кадровими проблемами. У хмельничан шість гравців у лазареті, у дніпрян один, але це Владислав Васильєв, багаторічний капітан команди. У розпорядженні Романа Ковальчика фактично було дві четвірки. Усі вісім гравців заздалегідь знали, що їм доведеться тягнути гру, якісно себе налаштували, і "атлети" виявилися неготовими до тих швидкостей, які їм запропонували в Хмельницькому.

До перерви підопічні Олександра Кабаненка ще знаходили в собі сили вести свою гру, у другому ж таймі на майданчику була одна команда, про що красномовно свідчить рахунок другої 20-хвилинки – 5:1.

У Соколі обидві четвірки провели якісний поєдинок, хоча, звісно ж, неможливо пройти повз досягнення Вадима Данилюка, який забив чотири м'ячі. А от в Athletic Futsal ця гра окреслила низку проблем. Хіба що Андре Луїз, який вийшов на майданчик із капітанською пов'язкою, бився до останніх хвилин, чимало ж гравців просто не витримали гри ані ментально, ані фізично.

Наприкінці жовтня команду з Дніпра очікує дебют у Лізі чемпіонів, а в неї гра в захисті не витримує жодної критики. Це було помітно навіть у виграній грі проти Сухої Балки, у Хмельницькому ж "атлетів" у другому таймі просто розривали.

Показовий момент із турнірної таблиці – після двох турів у Athletic Futsal найгірший показник в Екстралізі за пропущеними м'ячами. До першої гри в Лізі чемпіонів у дніпрян ще є час і 5–6 матчів у чемпіонаті, але робити висновки й починати роботу над помилками потрібно негайно.

Вольові перемоги. Фантом, Сокіл, ХІТ, SkyUp Futsal, Суха Балка

Неймовірний підсумок другого туру – всі п'ять перемог тих команд, які їх здобули, були вольовими. Це показник, який можна лише повторити, а не перевершити. Щодо Фантому, Сокола та ХІТу варто відзначити, що ці команди протягом гри двічі поступалися в рахунку. Цінність же вольової перемоги Сухої Балки в тому, що жовтоводці після першого тайму програвали з різницею у два м'ячі – 1:3, а по перерві чотири рази вразили ворота Авалона. У другому таймі на гол більше в активі хмельницького Сокола, який програвав після першої 20-хвилинки 2:3, а завершив гру з рахунком 7:4.

Гол туру. Ілля Приходько

Неабияку майстерність на 10-й хвилині гри в Києві між ХІТом і Ураганом продемонстрував гравець франківців Ілля Приходько. Прийнявши м'яч біля лівої бокової лінії, Приходько почав зміщуватися в центральну зону і, рухаючись до неї, спочатку залишив поза справами Даніїла Чижика, далі посадив на розтяжку Ернеста Романчука, після чого метрів із восьми невідпорно пробив у верхній кут воріт – голкіпер ХІТу Дмитро Дяченко був безсилий виручити свою команду.

Класний гол Ілля Приходько, який не приніс його команді перемогу, що поєднує цей забитий м'яч із тим голом, який був визнаний кращим у першому турі, коли гравець Агромата Владислав Поволоцький вразив ворота Авалона.

Покер туру. Вадим Данилюк

Помітним досягненням у грі проти Athletic Futsal відзначився гравець Сокола Вадим Данилюк, який вперше у своїй кар'єрі забив чотири м'ячі в одній грі. Цікавинки ж цьому покеру додає те, що всі чотири голи Вадим забив, майстерно виконавши 10-метрові удари.

У першому таймі точний удар Данилюка під час виконання дабл-пенальті дозволив Соколу зрівняти рахунок – 2:2. По перерві за рахунку 4:4 Вадим забив п'ятий, шостий і сьомий голи Сокола.

З боку Олександра Кабаненка були спроби запобігти такій результативності Данилюка – на дабл-пенальті по два рази виходили обидва голкіпери, Богдан Мещеряков і Єгор Таран, але гравець Сокола своїми ударами їх не помічав.

Чотири забиті "десятки" в одній грі одним гравцем для Екстраліги – подія не унікальна. Минулого сезону в 21-му турі одеський Tyre Expert приймав Сокіл, і тоді гравець господарів Владлен Чебанюк також реалізував чотири 10-метрові.

Ще один цікавий факт з історії сезону-25/26. Сокіл у ньому чотири рази пробивав дабл-пенальті і не реалізував жодного! Зокрема, сам Вадим Данилюк не використав три спроби.

Класичний хет-трик туру. Лукас Дамассено

Свої голеадорські здібності в матчі між Авалоном і Сухою Балкою продемонстрував бразилець Лукас Дамассено, який відзначився трьома забитими м'ячами. Вони були один за одним і протягом одного тайму – це ті характеристики, які дозволяють хет-трик назвати класичним.

Приємне індивідуальне досягнення гравця, але навряд чи воно його потішило, адже по перерві всі зусилля бразильця були знецінені, і Авалон зазнав поразки.

Дабл-пенальті туру. Владислав Бондарчук, Вадим Данилюк, Андре Луіз, Лукас Дамассено Бондарчук

Окрім розібраних вище 10-тиметрових Вадима Данилюка, у другому турі пробивалися ще три дабл-пенальті. Перший з них у грі між Агроматом і Фантомом, коли на останній хвилині гри, вже за рахунку 2:5, гравець господарів Владислав Бондарчук не влучив у ворота.

Гравці Агромата не реалізували вже другий 10-тиметроий в сезоні. В першому турі не скористався своєю можливістю забити Микита Тищенко, який програв дуель Дмитру Зікратому. У Хмельницькому був ще 10-тиметровий і у ворота Сокола. На заключній хвилині першого тайму бразилець Андре Луіз більярдним ударом з десяти метрів переграв Ярослава Кожуховського.

І, нарешті, в заключній грі туру бразильський легіонер Авалона Лукас Дамассено наприкінці першого тайму з дабл-пенальті забив свій третій м'яч в грі . Цей удар виконувався не з 10-тиметрової позначки, а з відстані десь вісім з половиною метрів, де було скоєне порушення, яке призвело до шостого фолу.

У двох турах загалом пробивали вісім 10-метрових, із яких забили шість – це 75 відсотків реалізації.

Воротар-голеадор. Ігор Байдак

Рік тому перший воротарський гол був зафіксований уже в першому турі, коли голкіпер Любарта Станіслав Горнік відзначився точним ударом по воротах Tyre Expert. І цього сезону воротарі не змусили себе довго чекати із забитими м'ячами, а першим воротарем-голеадором став Ігор Байдак, який класичним ударом через весь майданчик поставив крапку в перемозі Фантома над Агроматом.

Байдаку цього місяця виповниться 34 роки, і в Екстралізі це його перший забитий м'яч. Минулого сезону в Першій лізі Ігор тричі розписався у протилежних воротах, а особливо запам'ятався його дубль у переможній (3:0) грі півфіналу плей-оф проти Альянсу.

Гол у день народження. Владислав Гранько

Субота, 5 вересня, стала подвійним святом для гравця Сокола Владислава Гранька. Саме цього дня новачок хмельничан відзначив свій 22-й день народження, і в другому таймі йому пощастило відзначитися важливим забитим м'ячем.

На 32-й хвилині за рахунку 3:3 Владислав опинився в потрібному місці у штрафному майданчику гостей і після дальнього удару Максима Стрельцова вдало підставив ногу. Цього було достатньо, щоб м'яч повз Богдана Мещерякова кулею залетів у ворота.

Автоголи туру. Богдан Мещеряков, Ростислав Гуль, Дмитро Суворов, Леандрінью Мещеряков

Два з одинадцяти голів, забитих у грі Сокола і Athletic Futsal, зафіксовані в протоколі як автоголи, причому обидва вони прем'єрні в грі для обох команд.

На 13-й хвилині воротар "атлетів" Богдан Мещеряков перехитрив сам себе, коли вирішив не ловити м'яч, який летів у ворота після удару Кирило-Іллі Бабака з ауту. Якби м'яч залетів до сітки, то взяття воріт не фіксувалося б.

На це і розраховував Мещеряков, але невдало підстрибнув, і м'яч від ноги залетів до сітки. На відео, до речі, помітно, що арбітр Орест Дуцяк не помітив дотик м'яча до воротаря і жестами показав, що взяття воріт не було. Це могло б стати скандальною помилкою, але Дуцяка виручив другий арбітр Андрій Кузьмін, який підказав колезі, що треба фіксувати гол.

За хвилину вже гравець Сокола Ростислав Гуль, намагаючись врятувати свої ворота, стояв на лінії воріт, і м'яч після удару Іллі Терентьєва спочатку влучив Гулю в обличчя, від нього полетів у штангу, вже від неї – у спину Ростиславу, і лише потім опинився у воротах. Прикрий епізод для гравця Сокола, який прагнув врятувати свою команду, але не зміг.

Два голи, які гравці Авалона забили у свої ворота в грі із Сухою Балкою, призвели до поразки броварчан. Спочатку Дмитро Суворов невдало підставив ногу під удар у напрямку воріт. Так рахунок змінився з 3:3 на 3:4. А невдовзі після прострілу з кутового м'яч від ноги Леандрінью опинився в сітці. 3:5 – відставання у два м'ячі Авалону відіграти не судилося.

Загалом цього сезону зафіксовані вже шість автоголів, три з них – у пасиві гравців Авалона, два – Athletic Futsal.

Червона картка туру. Андрій Британ

Другий тур поспіль один із гравців не дограв гру до фінальної сирени. На останній хвилині гри з ХІТом за рахунку 2:2 Ураган отримав право на штрафний удар. Перед його виконанням Владислав Первєєв і Андрій Британ розпочали штовханину, і спочатку арбітр Олександр Білащенко зробив гравцям усне зауваження.

Коли ж Ураган отримав другу нагоду розіграти штрафний, Первєєв із Британом не вгамувалися, продовжили штовхатися в боротьбі за позицію, і Білащенко кожному з гравців показав по жовтій картці. Бідою для гравця Урагану стало те, що в нього вже було попередження, і після другої жовтої він залишив свою команду в меншості.

Того часу, що залишився, ХІТу вистачило, щоб реалізувати більшість, і за три секунди до фінальної сирени Ігор Чернявський забив переможний м'яч.

Анатолій Подвойський