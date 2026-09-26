Збірна України зіграє товариський матч проти Латвії – джерело

Збірна України з футзалу планує провести товариський поєдинок проти команди Латвії.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел, наближених до національної команди.

Зустріч орієнтовно має відбутися 16 жовтня у Латвії. Зауважимо, що спаринг з латвійцями відбудеться напередодні старту відбіркового етапу чемпіонату світу 2028.

Україна потрапила до групи 9, де зіграє проти Словаччини та Естонії. Вже 20 жовтня команда Олександра Косенка зустрінеться з естонцями, а 10 листопада протистоятиме словакам. Матчі-відповіді заплановані на початку 2027-го.

Кожна збірна проведе по два матчі вдома та на виїзді. До елітраунду кваліфікації чемпіонаті світу-2028 потраплять переможці груп та чотири найкращі команди серед тих, хто став другим.

В елітраунді 20 колективів будуть розділені на п'ять груп по чотири збірні в кожній, які гратимуть з кожним суперником вдома та на виїзді. П'ять переможців квартетів кваліфікуються до фінального турніру. Чотири найкращі команди, що посядуть другі місця, кваліфікуються до плейоф елітного раунду.

Нагадаємо, на попередній світовій першості українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" переграли Францію (7:1).