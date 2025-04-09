Лідер збірної України потрапив у збірну туру чемпіонату Польщі

Лідер збірної України з футзалу Данило Абакшин потрапив до символічної збірної 28 туру чемпіонату Польщі.

Про це повідомила пресслужба Futsalekstraklasa.

Євробус у 28 турі місцевого чемпіонату обіграв Ред Дрегонз (4:3). Українець оформив дубль і віддав результативну передачу.

За Євробус грають й інші українці: Артем Фаренюк, Назар Швед, Ярослав Лебідь, Григорій Занько та Роман Колток.

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На ЧС-2024 з футзалу Данило забив 7 голів у 7 матчах. Він у бронзовому фіналі проти Франції, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:1, оформив хеттрик.

Абакшин на світовій першості віддав 6 результативних передач. Він став найкращим у складі України за системою гол + пас.

Нагадаємо, 11 квітня збірна України з футзалу зустрінеться з Кіпром у п'ятому турі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу. Після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів.

4 лютого українці в формально домашньому матчі декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.