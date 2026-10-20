Україна очолила свою групу відбору на ЧС-2028 після розгромної перемоги над Естонією

Збірна України з футзалу після перемоги над Естонію з рахунком 9:2 у виїзному матчі основного раунду кваліфікації до чемпіонату світу-2028 піднялася на перше місце в своїй групі.

Україна та Словаччина мають по 3 очки, але українці попереду за різницею забитих і пропущених м'ячів: +7 проти +3. Естонія програла обидва стартові матчі та поки не набрала очок.

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До елітного раунду напряму пройдуть переможці 12 груп основного раунду та чотири найкращі команди, які посядуть другі місця. Решта вісім збірних із других місць зіграють у плейоф: чотири переможці двоматчевих протистоянь також вийдуть до елітного раунду.

В елітному раунді 20 команд розподілять на п'ять груп. Переможці груп вийдуть на чемпіонат світу, а найкращі команди з других місць боротимуться за решту європейських путівок у плейоф.

Наступний матч команда Олександра Косенка проведе 10 листопада проти Словаччини. Матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).