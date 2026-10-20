Збірна України розгромила Естонію у стартовому матчі відбору на ЧС-2028

У вівторок, 20 жовтня, збірна України з футзалу розгромною перемогою над Естонією розпочала кваліфікаційний етап на чемпіонат світу 2028 року.

Зустріч завершилася з рахунком 9:2.

Команда Олександра Косенка забила сім м'ячів ще до перерви. Даниіл Абакшин оформив хеттрик, дублем відзначився Микола Микитюк, по одному голу забили Ростислав Семенченко та Ігор Чернявський.

У складі Естонії забив Денис Внуков, а ще один м'яч у власні ворота зрізав Назар Швед.

У другому таймі "синьо-жовті" відзначилися у воротах суперника ще двічі: дебютні голи за національну команду забили Вадим Данилюк та Ілля Приходько.

Кваліфікація на ЧС-2028

Основний раунд, 20 жовтня

Естонія – Україна 2:9 (2:7)

Голи: 0:1 – 1 Абакшин, 1:1 – 2 Внуков, 1:2 – 10 Микитюк, 1:3 – 11 Семенченко, 1:4 – 12 Абакшин, 2:4 – 13 Швед (автогол), 2:5 – 15 Микитюк, 2:6 – 18 Абакшин, 2:7 – 20 Чернявський, 2:8 – 26 Данилюк, 2:9 – 32 Приходько

Як відомо, Україна потрапила до групи 9, де зіграє не лише проти Естонії, а й проти Словаччини. Перша гра зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).