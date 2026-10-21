Ми граємо за незламну країну: Шотурма – після перемоги над Естонією

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма поділився емоціями після яскравої перемоги команди над Естонією на старті кваліфікації до ЧС-2028.

Слова вінгера наводить пресслужба АФУ.

"Сказав хлопцям, що ми граємо за сильну і незламну країну. У нас не було іншого вибору, як дати імпульс нашим вболівальникам", – сказав Шотурма.

Наступний матч команда Олександра Косенка проведе 10 листопада проти Словаччини. Матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

Зазначимо, що завдяки перемозі збірна України очолила турнірну таблицю свою відбіркову групу.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).