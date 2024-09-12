Розклад виступів збірної України на чемпіонату світу 2024 з футзалу
15 вересня 2024 року стартує чемпіонат світу з футзалу. Збірна України почне свої виступи з першого дня.
Про це повідомляє Асоціація футзалу України.
Команда Олександра Косенка розпочне свій шлях на мундіалі матчем проти Аргентини. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Анголи та Афганістана.
На ЧС-2024 24 команди, які поділені на 6 груп по 4 учасники. У плейоф вийдуть дві найкращі команди з кожного квартету, і 4 найкращі збірні, які займуть треті місця.
Розклад матчів збірної України
15 вересня
18:00. Аргентина — Україна
18 вересня
15:30. Ангола — Україна
21 вересня
18:00. Україна — Афганістан
В разі виходу у плейоф ЧС-2024 українці зіграють свої матчі починаючи з 24 вересня.
- 24-27 вересня — 1/8 фіналу
- 29-30 вересня — 1/4 фіналу
- 2-3 жовтня — 1/2 фіналу
- 6 жовтня — Фінал / Матч за 3 місце
Раніше наставник збірної оголосив заявку команди на турнір. Зазначимо, що перед стартом мундіалю "синьо-жовті" провели низку товариських матчів.
Спершу українці розгромили Коста-Рику, пізніше вони легко здолали Кубу, в боротьбі розбили чинних чемпіонів світу — Португалію, рознесли збірну Саудівської Аравії, і по завершенню серії контрольних матчів — зіграли внічию з Лівією.
Зазначимо, що що матчі чемпіонату світу з футзалу 2024 проходитимуть на трьох аренах Узбекистану: "Хумо Арені" у Ташкенті, "Бобур Арені" в Андіжані та "Юніверсал Спорт Маймуасі" у Бухарі.