Розклад виступів збірної України на чемпіонату світу 2024 з футзалу

15 вересня 2024 року стартує чемпіонат світу з футзалу. Збірна України почне свої виступи з першого дня.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Команда Олександра Косенка розпочне свій шлях на мундіалі матчем проти Аргентини. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Анголи та Афганістана.

На ЧС-2024 24 команди, які поділені на 6 груп по 4 учасники. У плейоф вийдуть дві найкращі команди з кожного квартету, і 4 найкращі збірні, які займуть треті місця.

Розклад матчів збірної України

15 вересня

18:00. Аргентина — Україна

18 вересня

15:30. Ангола — Україна

21 вересня

18:00. Україна — Афганістан

В разі виходу у плейоф ЧС-2024 українці зіграють свої матчі починаючи з 24 вересня.

24-27 вересня — 1/8 фіналу

29-30 вересня — 1/4 фіналу

2-3 жовтня — 1/2 фіналу

6 жовтня — Фінал / Матч за 3 місце

Раніше наставник збірної оголосив заявку команди на турнір. Зазначимо, що перед стартом мундіалю "синьо-жовті" провели низку товариських матчів.

Спершу українці розгромили Коста-Рику, пізніше вони легко здолали Кубу, в боротьбі розбили чинних чемпіонів світу — Португалію, рознесли збірну Саудівської Аравії, і по завершенню серії контрольних матчів — зіграли внічию з Лівією.

Зазначимо, що що матчі чемпіонату світу з футзалу 2024 проходитимуть на трьох аренах Узбекистану: "Хумо Арені" у Ташкенті, "Бобур Арені" в Андіжані та "Юніверсал Спорт Маймуасі" у Бухарі.