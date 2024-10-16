Жіноча збірна України зіграє проти Франції у кваліфікації ЧС-2025

Сьогодні, 16 жовтня, жіноча збірна України з футзалу проведе матч основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2025.

Поєдинок пройде у Чехії, місто Тепліце, на арені "SPORTARENA Teplice", та розпочнеться о 17:00 за київським часом, суперницею "синьо-жовтих" стане збірна Франції. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Також у квартеті Україна зіграє проти Північної Ірландії (17 жовтня) та Чехії (19 жовтня). Переможець групи пройде в елітний раунд відбору на мундіаль. Варто зазначити, що ЧС-2025 стане першим в історії серед жіночих збірних з футзалу.

Розклад матчів жіночої збірної України

16 жовтня, 17:00. Україна – Франція

– Франція 17 жовтня, 17:00. Північна Ірландія – Україна

19 жовтня, 20:00. Чехія – Україна

Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України завоювала бронзові нагороди на ЧС-2024, розгромивши в матчі за третє місце Францію.

На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися шестиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).