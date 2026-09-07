Футбол подарував мені все: колишній вінгер Барселони оголосив про завершення кар'єри

Іспанський футболіст Крістіан Тельйо ухвалив рішення повісити бутси на цвях у 35-річному віці.

Про це він повідомив в інстаграмі.

Вінгер вважає, що настав час перегорнути цю сторінку життя. Гравець зізнався, що футбол дозволив йому реалізувати мрії та пережити багато важливих моментів.

"Футбол подарував мені все. Він дозволив здійснити мрії, які колись здавалися неможливими, познайомитися з людьми, яких я назавжди нестиму у своєму серці, та пережити моменти, що залишаться в моїй пам'яті на все життя. Дякую всім, хто коли-небудь вболівав за мене, підтримував, критикував або просто був поруч. Від щирого серця. Я залишаю футбол зі спокійною душею, знаючи, що віддав цьому спорту все, і з величезною гордістю за пройдений шлях. Сьогодні мій час як професійного футболіста завершується, але все, чого навчив мене футбол, залишиться зі мною назавжди. Дякую тобі, футболе", – написав Тельйо.

Зазначимо, що Крістіан є вихованцем академії Барселони. За каталонців він провів 86 матчів, у яких записав собі в актив 34 результативні дії.

Також виступав за Бетіс, Порту, Фіорентину, Лос-Анджелес, Аль-Фатех, Аль-Орубу та Палм Сіті. Тельйо виграв шість трофеїв на клубному рівні, а також ставав чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної Іспанії.

Нагадаємо, що напередодні захисник мадридського Атлетико Маркос Льоренте оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Він став чемпіоном світу-2026 із "Фурією Рохою".