Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Флік: У Барселони є все необхідне, щоб виграти Лігу чемпіонів

Олег Дідух — 8 вересня 2026, 18:52
Флік: У Барселони є все необхідне, щоб виграти Лігу чемпіонів
Ганс-Дітер Флік
Marc Graupera/FC Barcelona

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив шанси команди виграти Лігу чемпіонів у новому сезоні.

Слова тренера наводить пресслужба УЄФА.

"Я думаю, Барселона може виграти Лігу чемпіонів. Зрештою, про це мріють великі клуби. У нас є все необхідне, щоб виграти Лігу чемпіонів, але шлях довгий. У нас багато досвідчених гравців. Усі вони несуть відповідальність за те, щоб виграти всі трофеї", – заявив німецький фахівець.

Минулого сезону Барселона в Лізі чемпіонів зупинилася на стадії чвертьфіналу. Новий сезон Ліги чемпіонів для Барселони розпочнеться у середу, 9 вересня, домашнім матчем проти Феєнорда. Початок поєдинку – о 19:45 за київським часом.

Раніше Барселона в 4 турі Ла Ліги на виїзді розгромила Валенсію 5:0.

Барселона Ханс-Дітер Флік

Барселона

Незручно вийшло: фанати сплутали лідера Барселони із футболісткою, нагримавши на неї через автографи
Футбол подарував мені все: колишній вінгер Барселони оголосив про завершення кар'єри
Ніщо ніколи не буває ідеальним: Флік – про розгромну перемогу Барселони над Валенсією
Зірка Барселони вирушив до Парижа на приватному літаку, щоб відпочити разом зі своєю коханою
Зірковий новачок Барселони не стримався на презентації та вилаявся перед журналістами

Останні новини