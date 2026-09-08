Флік: У Барселони є все необхідне, щоб виграти Лігу чемпіонів

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив шанси команди виграти Лігу чемпіонів у новому сезоні.

Слова тренера наводить пресслужба УЄФА.

"Я думаю, Барселона може виграти Лігу чемпіонів. Зрештою, про це мріють великі клуби. У нас є все необхідне, щоб виграти Лігу чемпіонів, але шлях довгий. У нас багато досвідчених гравців. Усі вони несуть відповідальність за те, щоб виграти всі трофеї", – заявив німецький фахівець.

Минулого сезону Барселона в Лізі чемпіонів зупинилася на стадії чвертьфіналу. Новий сезон Ліги чемпіонів для Барселони розпочнеться у середу, 9 вересня, домашнім матчем проти Феєнорда. Початок поєдинку – о 19:45 за київським часом.

Раніше Барселона в 4 турі Ла Ліги на виїзді розгромила Валенсію 5:0.