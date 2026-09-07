Ніщо ніколи не буває ідеальним: Флік – про розгромну перемогу Барселони над Валенсією

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про розгромну перемогу над Валенсією (5:0) у четвертому турі Ла Ліги.

Його слова передає Marca.

Фахівець залишився задоволений виступом команди. Німець окремо відзначив атакувальний потенціал "блаугранас":

"Це було фантастично. Ми домінували в матчі від самого початку. Ми контролювали гру та домінували. Саме це я хочу бачити. У нас дуже якісна атака, а також сильна середина поля. У нас достатньо якості, щоб створювати моменти, і це добре. Ми маємо багато дуже якісних гравців, і я повинен правильно ними керувати. Це нелегко. Після рахунку 0:5 ми продовжували атакувати, атакувати й атакувати. Я хочу більше контролювати матчі. І нам потрібно берегти енергію. Ми завжди можемо ставати кращими – ніщо ніколи не буває ідеальним", – сказав тренер.

Флік також розповів про ротацію складу та оцінив персональний виступ декількох гравців:

"У футболі все дуже швидко змінюється. Я радий, що Педрі забив. Я дуже задоволений хвилинами Ольмо на полі – він завжди хоче більшого. І важливо, що, виходячи з лави запасних, він ухвалює найкращі рішення для команди. У Ферміна дуже багато інтенсивності як у штрафному майданчику, так і за його межами. Він відбирає м'ячі та дуже інтенсивно грає з м'ячем. Іноді помиляється, але загалом діє дуже добре. Ми щасливі, що Родрі у нашій команді. Важливо те, що він робить із м'ячем і для команди. Але я також хочу відзначити хорошу роботу Марка Берналя. Він прогресує. Родрі неймовірний не лише на полі, а й у роздягальні – він лідер. Учора Ямал тренувався і не мав жодних проблем. Сьогодні вранці ми поговорили, і він сказав мені, що може грати та почувається добре".

Зазначимо, що Барселона виграла всі чотири стартові матчі в чемпіонаті Іспанії. Вона наразі очолює турнірну таблицю з загальним балансом голів 17:2.

Наступний поєдинок каталонці проведуть у Лізі чемпіонів проти Феєнорда. Він відбудеться 9 вересня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.