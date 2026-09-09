Анрі назвав свого фаворита у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Колишній нападник лондонського Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі назвав лідера атаки мадридського Реала Кіліана Мбаппе головним фаворитом на здобуття Золотого м'яча-2026.

Його слова передає RMC Sport.

"Коли дивишся на те, чого він досяг на індивідуальному рівні… Найкращий бомбардир Ліги чемпіонів, Ла Ліги та чемпіонату світу. І я також маю на увазі кількість голів, які він уже забив на чемпіонаті світу (найкращий бомбардир в історії турніру) та в Лізі чемпіонів. Це просто неймовірно. Я просто хотів пояснити, що серед претендентів багато гравців, і цього року немає слабких кандидатів. Але я б віддав перевагу Кіліану".

Окрім того, Анрі додав, що до отримання нагороди дуже близький інший французький нападник – Майкл Олісе, який захищає кольори мюнхенської Баварії.

Нагадаємо, що після матчу між "вершковими" та Інтером в першому турі основного раунду Ліги чемпіонів (2:1 перемога команди Жозе Моурінью) Мбаппе зрівнявся за кількістю голів (71) із колишнім нападником збірної Іспанії Раулем у списку найкращих бомбардирів турніру.

Загалом у поточному сезоні Мбаппе провів на клубному рівні 5 матчів, у яких відзначився 5 голами. Протягом минулої кампанії 27-річний нападник у футболці іспанського гранда провів 44 поєдинки та записав до свого активу 42 забитих м'ячів та 7 результативних передач.

Також разом із національно командою французький гравець поїхав на чемпіонат світу-2026, де дійшов до матчу за третє місце (4:6 – поразка від Англії) та 10 разів розписався у воротах суперника упродовж турніру. Таким чином, він став найрезультативнішим голеодором цьогорічного мундіалю.

Додамо, що церемонія нагородження Золотого м'яча відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні. Напередодні визначилися усі номінанти.