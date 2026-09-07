Незручно вийшло: фанати сплутали лідера Барселони із футболісткою, нагримавши на неї через автографи
Фанати Барселони хотіли отримати автограф від Рафіньї, але в підсумку влаштували справжню лекцію про любов до вболівальників зовсім іншій людині.
Кумедний випадок стався біля тренувальної бази каталонського клубу, де з початком нового сезону традиційно збираються фанати в надії побачити футболістів, взяти автограф або зробити спільне фото.
Коли одне з авто виїжджало з бази Барселони, його оточили юні вболівальники разом із батьками. Хтось із натовпу почав активно вигукувати:
"Рафінья, це Рафінья!"
Однак людина за кермом не поспішала зупинятися та опускати вікно для автографів. Автомобіль повільно продовжив рух, що зовсім не сподобалося деяким батькам. Одна з жінок навіть перегородила машині дорогу та почала вимагати, щоб Рафінья приділив дітям хоча б кілька хвилин.
"Ти не можеш почекати дві хвилини? Що тобі це коштує?" — обурювалася фанатка.
І саме тут ситуація стала ще кумеднішою. Адже за кермом була зовсім не зірка чоловічої команди Барселони Рафінья, а Керолін Ніколі, яка лише цього літа приєдналася до жіночої команди каталонського клубу.
Футболістці довелося особисто пояснити галасливому натовпу очевидне:
"Я не Рафінья, я жінка"
Що стосується самого Рафіньї, наразі він лідирує у гонці бомбардирів у Ла Лізі, забивши за 4 матчі 6 голів і віддавши 1 асист.
У нещодавньому матчі проти Валенсії, який Барселона виграла із рахунком 5:0, бразилець відзначився забитим м'ячем.