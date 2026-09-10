Почеттіно розкрив футболіста, який повинен виграти Золотий м'яч-2026

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно розповів, що нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн заслуговує на Золотий м'яч у 2026 році.

Його слова наводить ESPN.

54-річний спеціаліст додав, що торік фаворит на цю індивідуальну нагороду був очевиднішим, аніж у цьому році.

"Я б дуже хотів, сподіваюся, що так. Я вважаю, що він заслуговує на це як нагороду за свою кар'єру та за все те, що він зробив у футболі. Я не знаю, чи каратимуть його за чемпіонат світу чи Лігу чемпіонів, оскільки він грав в обох півфіналах. Можливо, його покарають, я не знаю, але, як на мене, зараз час Гаррі Кейна. Сьогодні незрозуміло, хто є першим номером у світі, хто повинен перемогти. У минулому це було очевидніше. Я вважаю, що він на це заслуговує. Він заслуговує на це за свою кар'єру, як Модрич, Каннаваро чи Бензема. Думаю, якщо обирати когось одного, то це Гаррі Кейн", – сказав наставник.

Аргентинський фахівець раніше працював із німецьким форвардом в англійському Тоттенгемі (із 2014-го по 2019-й рік), за який Кейн провів 435 матчів (280 голів і 63 асисти).

Нагадаємо, що 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026. Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів.

Торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на Мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.