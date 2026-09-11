Тренер збірної Іспанії розповів, хто повинен виграти Золотий м'яч-2026

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте переконаний, що тріумфатором Золотого м'яча-2026 повинен стати хтось із іспанських футболістів.

Його цитує Marca.

65-річний спеціаліст зазначив, що завжди робить ставку на національних гравців "Фурії Рохи" та відреагував на відсутність у списку номінантів на індивідуальну нагороду нападника іспанського Реал Сосьєдад Мікеля Оярсабаля.

"Іспанський футболіст має виграти "Золотий м'яч". Я завжди роблю ставку на національний продукт, на бренд Іспанії. Ми – на світовому топрівні за підготовкою, результативністю та якістю. І, якщо говорити одразу, я б сказав, що мені не вистачає Мікеля Оярсабаля у списку кандидатів. Той, хто мав записати імена, впустив аркуш на підлогу і не вніс його до списку", – сказав наставник іспанської збірної.

Водночас Луїс де ла Фуенте розповів, що головна зірка Барселони Ламін Ямал має усі шанси виграти ЗМ, якщо не у 2026 році, то й найближчому майбутньому.

"Я думаю, що Ламін Ямал може виграти "Золотий м'яч", тому що він іспанець і чудовий футболіст. Якщо не цього року, то в майбутньому. Не думаю, що йому доведеться надто довго чекати, щоб його виграти. Я бачу, що він у дуже хорошій формі на початку цього сезону, і ми хочемо насолоджуватися ним багато років", – додав іспанський тренер.

Також у перемогу Ямала вірять спортивний директор Барселони Деку та головний тренер "блаугранас" Гансі-Дітер Флік.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. Торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на Мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

Цікаво, що головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно впевнений, що саме Гаррі Кейн нарешті заслужив на ЗМ у 2026 році.