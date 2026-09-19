На Міжконтинентального кубку U-20 встановлено рекорд юнацького футболу

Матч за Міжконтинентальний кубок U-20 з футболу 2026 року зібрав 52 117 глядачів на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Таким чином, цей поєдинок встановив рекорд відвідуваності для футболу на юнацькому рівні.

Матч завершився перемогою мадридського Реала над Сантьяго Вондерерз із рахунком 3:1. Чилійський клуб завершував матч увісьмох: на 25 і 90+6-й хвилинах прямі вилучення отримали Александер Дубо та Ніколас Карвачо, а на 88 хвилині другу жовту карту отримав Крістофер Валенсуела.

Міжконтинентальний кубок U-20 проводиться з 2022 року. Реал став першим іспанським клубом, який вигравав цей трофей. До цього Міжконтинентальний кубок U-20 вигравали Фламенго (двічі), Бока Хуніорс і Бенфіка. Трофей розігрують чинні переможці Юнацької Ліги УЄФА та юнацького Копа Лібертадорес.

Раніше контракт із академією Реала підписав 13-річний українець Самуель Осіпович.