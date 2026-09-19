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Куртуа розповів, скільки ще триватиме його кар’єра

Олег Дідух — 19 вересня 2026, 13:41
Куртуа розповів, скільки ще триватиме його кар’єра
Тібо Куртуа
Getty Images

Зірковий голкіпер Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа розповів про те, коли планує завершити кар'єру та чим буде займатися після цього.

Слова воротаря наводить Forbes.

"Я ще не вирішив, чим займатимуся після завершення кар'єри, але точно не впевнений, що хочу бути тренером першої команди: з усіма гравцями, якими потрібно керувати, ти справді дуже швидко постарієш. Можливо, мені хотілося б працювати у воротарському секторі Реала, створивши академію найвищого рівня для підготовки нового Тібо Куртуа замість того, щоб купувати його.

Але зараз я хочу грати ще п'ять чи шість років. Мета – продовжувати захищати ці кольори, поки тіло та мотивація дозволяють мені це робити", – заявив гравець Реала.

На початку вересня повідомлялося про те, що Куртуа вирішив поставити на паузу кар'єру в збірній Бельгії та не гратиме в Лізі націй цієї осені.

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