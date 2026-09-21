Представники футболіста збірної Бразилії проведуть перемовини з Реалом – ЗМІ

Представники гравця збірної Бразилії Ендріка та мадридський Реал контактуватимуть щодо майбутнього 20-річного бразильського нападника.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Для цього сторони використають міжнародну паузу.

Молодий форвард не хотів би переїжджати із Мадрида, але хоче зрозуміти свою роль в іспанському клубі.

"Королівський клуб" теж не планує легко прощатися із талантом збірної Бразилії. Його вважають гравцем, який у майбутньому має усі шанси вирости у футболіста основного складу.

За ситуацією навколо Ендріка пильно стежить лондонський Арсенал, який спробує оформити його трансфер вже у січні 2027 року.

Чинний контракт бразильця з Реалом розрахований до 30 червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ендрік виступає за мадридський клуб із літа 2024-го з перервою на оренду у французький Ліон (21 матч). У футболці "вершкових" вже провів 41 поєдинок, у яких відзначився 7 голами та 1 асистом.

У новому сезоні-2026/27 взяв участь в одній зустрічі, отримавши лише 4 ігрові хвилини у матчі Ла Ліги проти Ельче (перемога 3:2).

Раніше повідомлялося, що Реал підготував довгострокову угоду для Джуда Беллінгема.