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Моурінью приніс роздруковані фото на пресконференцію, щоб рознести суддівство у матчі з Атлетико

Микола Літвінов — 20 вересня 2026, 20:36
Моурінью приніс роздруковані фото на пресконференцію, щоб рознести суддівство у матчі з Атлетико
Жозе Моурінью
Скриншот

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью поскаржився на суддівство у поєдинку проти Атлетико в 7-му турі Ла Ліги, показавши на післяматчевій пресконференції роздруковані фотографії епізодів, у яких, на його думку, суперники мали отримати червоні картки.

Його слова передає Marca.

За його словами, вся історія цього поєдинку зображена на цих світлинах, а йому залишається лише подякувати своїм підопічним за їхню гру. 

"Так, ми могли б не проводити пресконференцію, бо вся історія матчу – тут. Це дві очевидні червоні картки, нам потім було дуже важко грати в меншості, і мені залишається лише обійняти своїх гравців, які провели чудовий перший тайм, продемонструвавши клас і характер.

Окрім того, "Особливий" додав, що цій перемозі мають радіти не лише "матрацники", а й комітет арбітрів. Моурінью не розуміє, чому на роль судді призначили 41-річного Ортіаса Аріаса. Португалець стверджує, що рефері не впорався з тиском. 

"Крім Атлетико, радіти має ще й Комітет з призначення арбітрів. Все було дуже дивно. За тиждень до матчу вже було відомо, хто буде арбітром, хоча зазвичай це дізнаються за 24 години до початку. 

По-друге, арбітру 41 рік, і він не є міжнародним суддею, тож навряд чи це великий арбітр. По-третє, бідолаха не впорався з тиском".

Нагадаємо, що Реал поступився із рахунком 1:2 "матрацникам" в сьомому турі іспанської першості. "Вершкові" вимушені були догравати поєдинок вдесятьох після вилучення 21-річного Діна Гейсена на 50-й хвилині. 

Реал Мадрид Жозе Моурінью

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