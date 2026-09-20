Реал підготував довгостроковий контракт для Беллінгема

Англійський півзахисник Джуд Беллінгем близький до підписання нового контракту з мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, нова угода 23-річного англійця буде розрахована до літа 2032 року. Його чинний контракт із мадридським грандом завершується у червні 2029 року.

Джуд перейшов у Реал влітку 2023 року за 103 млн євро з дортмундської Боруссії. У новому сезоні-2026/27 23-річний англієць вже відзначився 2 голами та 3 асистами у семи матчах "вершкових" у всіх турнірах.

Перед цим хавбек яскраво проявив себе на чемпіонаті світу, де у складі збірної Англії забив сім голів й виграв бронзу. Беллінгем встановив рекорд англійської збірної за кількістю голів на одному мундіалі.

Нагадаємо, нещодавно троє гравців Реала потрапили у політичний скандал через свій вчинок напередодні матчу 6 туру Ла Ліги проти Ельче.