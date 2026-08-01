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Інтер узгодив трансфер захисника Тоттенгема

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 12:40
Інтер узгодив трансфер захисника Тоттенгема
Крістіан Ромеро
Getty Images

Міланський Інтер узгодив умови трансферу центрального захисника Тоттенгема та збірної Аргентини Крістіана Ромеро.

Про це повідомляє ESPN Argentina.

За його інформацією, сума трансферу складе 40 мільйонів євро. Сам гравець погодився знизити свої вимоги щодо зарплати та зароблятиме в Інтері 5,5 мільйона євро на рік.

Ромеро виступає за Тоттенгем з літа 2021 року. Проте цього літа 28-річний аргентинець вирішив покинути лондонський клуб. Окрім Інтера, на підписання захисника також претендувала Барселона.

Загалом за весь час, проведений у футболці "Шпор", Ромеро відіграв 156 матчів, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами. Разом з командою він виграв Лігу Європи у сезоні-24/25. Контракт захисника діє до літа 2029 року.

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Крістіан Ромеро

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