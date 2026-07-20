Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Чемпіон світу-2026 демонстративно не потиснув руку Трампу під час народження

Софія Кулай — 20 липня 2026, 04:32
Чемпіон світу-2026 демонстративно не потиснув руку Трампу під час народження
Крістіан Ромеро
Getty Images

Центральний захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро проігнорував рукостискання з президентом США Дональдом Трампом під час нагородження срібних медалістів ЧС-2026 з футболу.

28-річний центрбек отримав свою нагороду та пройшов повз американського очільника, не подавши йому руку. Своєю чергою Трамп ніяк не відреагував на цей несподіваний вчинок аргентинського футболіста та продовжив вішати нагороди іншим партнера Ромеро.

 Нагадаємо, що Аргентина мінімально програла Іспанії у додаткових таймах фіналу ЧС-2026 (0:1). Ромеро відіграв 70 хвилин і запам'ятався жовтою карткою.

Команда Ліонеля Скалоні встановила ганебне "досягнення" у фіналах чемпіонатів світу.

Після цього Мундіалю за спиною Крістіана 58 матчів за національну команду (4 голи та 2 асисти).

Раніше Ромеро присоромив легенду збірної Англії.

Читайте також :
Скалоні – про поразку від Іспанії у фіналі ЧС-2026: Ми віддали на полі абсолютно все
Дональд Трамп Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Крістіан Ромеро

Дональд Трамп

Трампу принесли головний трофей ЧС-2026 прямо у VIP-ложу, де він зміг його "помацати" ще до завершення фіналу
Трамп: Прогноз на фінал? Важко ставити проти Мессі
Людство такого ще не бачило: Інфантіно разом із Трампом назвали ЧС-2026 найвизначнішою подією в історії
Трамп розкритикував захисну тактику Тухеля у півфіналі ЧС-2026
Я був змушений зателефонувати: Трамп – про скасування дискваліфікації Балогуна на ЧС-2026

Останні новини