Чемпіон світу-2026 демонстративно не потиснув руку Трампу під час народження

Центральний захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро проігнорував рукостискання з президентом США Дональдом Трампом під час нагородження срібних медалістів ЧС-2026 з футболу.

28-річний центрбек отримав свою нагороду та пройшов повз американського очільника, не подавши йому руку. Своєю чергою Трамп ніяк не відреагував на цей несподіваний вчинок аргентинського футболіста та продовжив вішати нагороди іншим партнера Ромеро.

Cristian Romero airing Trump.



Fair play.



pic.twitter.com/hn1jok7jUR — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Нагадаємо, що Аргентина мінімально програла Іспанії у додаткових таймах фіналу ЧС-2026 (0:1). Ромеро відіграв 70 хвилин і запам'ятався жовтою карткою.

Команда Ліонеля Скалоні встановила ганебне "досягнення" у фіналах чемпіонатів світу.

Після цього Мундіалю за спиною Крістіана 58 матчів за національну команду (4 голи та 2 асисти).

Раніше Ромеро присоромив легенду збірної Англії.