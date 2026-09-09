Збірна Аргентини отримала нового капітана

Центральний захисник Атлетико Мадрид Крістіан Ромеро стане новим капітаном збірної Аргентини.

Про це повідомляє TyC Sports.

Окрім Ромеро, на роль капітана головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні також розглядав голкіпера Челсі Еміліано Мартінеса та захисника Ліона Ніколаса Тальяфіко.

Ромеро виступає за збірну Аргентини з 2021 року, сумарно провів 58 матчів і забив 4 голи. З командою став чемпіоном світу 2022 року та фіналістом нещодавнього ЧС-2026. Влітку поточного року 28-річний захисник перейшов із Тоттенгема в Атлетико Мадрид.

Нагадаємо, капітанська пов'язка в збірній Аргентини стала вакантною наприкінці серпня поточного року, коли про завершення кар'єри в національній команді оголосив Ліонель Мессі. 10-й номер у команді після нього успадкує Ніко Пас із Комо.