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Легенда Шахтаря назвав футболіста, який найбільше заслуговує на Золотий м'яч-2026

Софія Кулай — 21 вересня 2026, 19:43
Легенда Шахтаря назвав футболіста, який найбільше заслуговує на Золотий м'яч-2026
Андрій Воробей

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей виділив форварда Баварії Гаррі Кейна у боротьбі за Золотий м'яч-2026, але водночас віддав належне лідеру Реала Кіліану Мбаппе.

Його цитує Sport.ua.

Він пояснив свій вибір. За словами легенди "гірників", англійський футболіст демонстрував стабільну гру у футболці мюнхенського клубу та національної збірної.

"У багатьох матчах Гаррі вів за собою національну команду Англії. Кейн минулого сезону зіграв на хорошому рівні. Я думаю, що все-таки він більше заслужив на виграш Золотого м'яча. У Мбаппе буде ще багато шансів проявити себе. А Кейну непросто буде повторити свою результативність. По суті, за сезон більше за англійця забивав тільки Мессі. Тому я вважаю, що цього року Кейн більше за інших футболістів заслужив виграти Золотий м'яч.

Я вважаю, що Кейн більше заслужив. Хоча Мбаппе теж багато забивав за клуб і за збірну. Але мені здається, що Кейн показав більш стабільні результати минулого сезону. І Гаррі більш стабільний у збірній, а також забив багато за клуб. Сезон у нього вийшов дуже яскравий і стабільний", – заявив Воробей.

Ексфутболіст додав, що Кейн приніс своїм командам більше користі, аніж Мбаппе.

Нагадаємо, що 8 вересня визначилися усі номінанти на ЗМ-2026. Фаворитами на цьогорічну нагороду, вручення якої відбудеться 26 жовтня у Лондоні, будуть Кіліан Мбаппе, Гаррі Кейн та Ламін Ямал. Також чимало у футбольній спільноті згадують у такому контексті Ліонеля Мессі.

Торік найпрестижнішу індивідуальну нагороду здобув нападник ПСЖ Усман Дембеле. Натомість друге місце посів Ламін Ямал.

Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду у 2026 році. Лідерство у списку зберіг якраз Кейн.

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