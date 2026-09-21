Легенда Шахтаря назвав футболіста, який найбільше заслуговує на Золотий м'яч-2026

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей виділив форварда Баварії Гаррі Кейна у боротьбі за Золотий м'яч-2026, але водночас віддав належне лідеру Реала Кіліану Мбаппе.

Його цитує Sport.ua.

Він пояснив свій вибір. За словами легенди "гірників", англійський футболіст демонстрував стабільну гру у футболці мюнхенського клубу та національної збірної.

"У багатьох матчах Гаррі вів за собою національну команду Англії. Кейн минулого сезону зіграв на хорошому рівні. Я думаю, що все-таки він більше заслужив на виграш Золотого м'яча. У Мбаппе буде ще багато шансів проявити себе. А Кейну непросто буде повторити свою результативність. По суті, за сезон більше за англійця забивав тільки Мессі. Тому я вважаю, що цього року Кейн більше за інших футболістів заслужив виграти Золотий м'яч.

Я вважаю, що Кейн більше заслужив. Хоча Мбаппе теж багато забивав за клуб і за збірну. Але мені здається, що Кейн показав більш стабільні результати минулого сезону. І Гаррі більш стабільний у збірній, а також забив багато за клуб. Сезон у нього вийшов дуже яскравий і стабільний", – заявив Воробей.