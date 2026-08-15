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Атлетико підписав основного центрбека збірної Аргентини

Микола Літвінов — 15 серпня 2026, 10:19
Атлетико підписав основного центрбека збірної Аргентини
Крістіан Ромеро
ФК Атлетико Мадрид

Мадридський Атлетико оголосив про підписання контракту із центральним захисником лондонського Тоттенгема Крістіаном Ромеро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 5 років співпраці, тобто до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі угоди в офіційній заяві не розголошуються, проте за даними Marca, "Матрацники" заплатили за аргентинця 35 мільйонів євро, й на додачу до цього можливі 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Зауважимо, що Ромеро є вихованцем аргентинського Бельграно. Протягом кар'єри виступав у таких клубах, як Дженоа, Ювентус, Аталанта та Тоттенгем. 

Нагадаємо, що аргентинець вперше доєднався до Тоттенгема на правах оренди в серпні 2021 року з італійської Аталанти, після чого влітку 2022 року остаточно перейшов до лондонського клубу за 53 мільйони євро (за даними Transfermarkt).

Загалом за весь час, проведений у футболці "Шпор", Ромеро відіграв 156 матчів, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами. Разом з командою він виграв Лігу Європи у сезоні-24/25.

Також за його спиною 58 поєдинків за національну збірну (4 забиті м'ячі та 2 результативні передачі). У складі "Альбіселесте" виграв чемпіонат світу-2022 в Катарі та двічі тріумфував на Копа Америка (20/21, 23/24). 

На цьогорічній світовій першості став віцечемпіоном, програвши у фіналі Іспанії (0:1). 

Раніше повідомлялося, що Ромеро цікавив міланський Інтер. 

Тоттенгем Атлетико Мадрид Крістіан Ромеро

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