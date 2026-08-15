Атлетико підписав основного центрбека збірної Аргентини

Мадридський Атлетико оголосив про підписання контракту із центральним захисником лондонського Тоттенгема Крістіаном Ромеро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 5 років співпраці, тобто до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі угоди в офіційній заяві не розголошуються, проте за даними Marca, "Матрацники" заплатили за аргентинця 35 мільйонів євро, й на додачу до цього можливі 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Зауважимо, що Ромеро є вихованцем аргентинського Бельграно. Протягом кар'єри виступав у таких клубах, як Дженоа, Ювентус, Аталанта та Тоттенгем.

Нагадаємо, що аргентинець вперше доєднався до Тоттенгема на правах оренди в серпні 2021 року з італійської Аталанти, після чого влітку 2022 року остаточно перейшов до лондонського клубу за 53 мільйони євро (за даними Transfermarkt).

Загалом за весь час, проведений у футболці "Шпор", Ромеро відіграв 156 матчів, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами. Разом з командою він виграв Лігу Європи у сезоні-24/25.

Також за його спиною 58 поєдинків за національну збірну (4 забиті м'ячі та 2 результативні передачі). У складі "Альбіселесте" виграв чемпіонат світу-2022 в Катарі та двічі тріумфував на Копа Америка (20/21, 23/24).

На цьогорічній світовій першості став віцечемпіоном, програвши у фіналі Іспанії (0:1).

Раніше повідомлялося, що Ромеро цікавив міланський Інтер.