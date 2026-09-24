Мало хто грає так, як я: Ямал назвав свою перевагу у боротьбі за Золотий м'яч

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал вкотре заявив про свої амбіції щодо перемоги в голосуванні за Золотий м'яч-2026.

Його слова передає SPORT.

Ламін вважає, що має хороші шанси після особливо успішного сезону у складі каталонців та збірної Іспанії.

"У нас був дуже хороший рік. Минулого сезону мені не вистачило Ліги чемпіонів, яку виграв ПСЖ. Але ми здобули чемпіонство світу. Я спокійний щодо того, що зробив. Я б нічого не змінював у минулому сезоні, але нагорода не залежить від мене", – сказав нападник.

Окрім командних титулів, Ламін додав ще один аргумент на користь своєї кандидатури – його здатність дарувати вболівальникам яскраві емоції.

"Мало хто грає так, як я, і мало хто приносить людям стільки задоволення, як я. Це має враховуватися під час вибору володаря Золотого м'яча", – підсумував футболіст.

Нагадаємо, що Ямал потрапив до переліку номінантів на ЗМ-2026, вручення якого відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Також серед головних фаворитів на нагороду називають Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та навіть Ліонеля Мессі.

Раніше технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розкритикував самовпевнену заяву Ямала, який запевняв, що заслуговує на нагороду у 2026 році.