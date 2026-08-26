Ми досі зацікавлені та хочемо, щоб Атлетико прийняв нашу пропозицію: президент Барселони – про трансфер Альвареса

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб досі зацікавлений у підписанні аргентинського нападника Хуліана Альвареса та хоче, аби мадридський Атлетико прийняв їхню пропозицію.

Його слова передає Marca.

"Нехай знають: якщо вони готові продати цього гравця під час цього літнього трансферного вікна, ми готові його придбати, за умови, що нам вдасться дійти згоди щодо пропозиції, яку ми їм зробили Ми, як і раніше, дуже зацікавлені в Хуліані Альваресі. Ми хотіли б, щоб вони прийняли нашу пропозицію, і робимо це з максимальною повагою до Атлетико Мадрид", – додав він.

За інформацією іспанських ЗМІ, нападник перебуває у конфлікті із керівництвом клубу, оскільки прагне перейти в каталонську Барселону, а боси "матрацників" не дають дозволу на цей трансфер.

Водночас повідомлялося, що Альваресом також цікавиться Арсенал. Проте сам він наполягає на переході до табору "блаугранас" та може вдатися до бойкоту тренувань.

Нагадаємо, що Альварес виступає за "матрацників" із літа 2024-го. Відтоді провів у смугастій футболці 104 гри (47 голів та 17 асистів).

А нещодавно стало відомо, що і в Челсі розглядають можливість підписати аргентинця.